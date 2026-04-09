Лодка с мигрантами затонула в Ла-Манше: есть погибшие

При попытке пересечь Ла-Манш затонула лодка с мигрантами, в результате чего есть погибшие.

Об этом заявили французские власти в четверг, 9 апреля, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

По данным властей французского муниципалитета Кале, четыре человека погибли после того, как в Ла-Манше между Францией и Великобританией затонула небольшая "лодка-такси", перевозившая мигрантов.

Отмечается, что "ситуация все еще оценивается и может измениться".

Напомним, в сентябре Великобритания выслала во Францию первого мигранта по соглашению между странами о возвращении искателей убежища, которое вступило в силу в августе.

Сообщали также, что Великобритания больше не будет автоматически предоставлять права на поселение и воссоединение семей мигрантам, получившим убежище.

Также писали, что контрабандисты все чаще используют бельгийское побережье для перевозки мигрантов в Великобританию после того, как на французском побережье был усилен контроль.