Лодка с мигрантами затонула в Ла-Манше: есть погибшие
При попытке пересечь Ла-Манш затонула лодка с мигрантами, в результате чего есть погибшие.
Об этом заявили французские власти в четверг, 9 апреля, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".
По данным властей французского муниципалитета Кале, четыре человека погибли после того, как в Ла-Манше между Францией и Великобританией затонула небольшая "лодка-такси", перевозившая мигрантов.
Отмечается, что "ситуация все еще оценивается и может измениться".
Напомним, в сентябре Великобритания выслала во Францию первого мигранта по соглашению между странами о возвращении искателей убежища, которое вступило в силу в августе.
Сообщали также, что Великобритания больше не будет автоматически предоставлять права на поселение и воссоединение семей мигрантам, получившим убежище.
Также писали, что контрабандисты все чаще используют бельгийское побережье для перевозки мигрантов в Великобританию после того, как на французском побережье был усилен контроль.