Британия раскрыла детали операции в ответ на подозрительную активность РФ у своих берегов

В правительстве Великобритании рассказали подробности операции по отслеживанию российских судов после того, как зафиксировали появление боевой подводной лодки на севере Атлантики.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы, пишет "Европейская правда".

Британский флот и воздушные патрули несколько недель назад зафиксировали вхождение российской боевой субмарины в международные воды далеко на севере Атлантики и начали пристально следить за ней.

Военные пришли к выводу, что подводная лодка – "для отвлечения внимания", и совместно с союзниками, прежде всего Норвегией, взялись искать и брать под наблюдение другие российские суда, в частности возле критической инфраструктуры, из Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ.

Одно из судов этого подразделения, "Янтарь", в прошлом году уже появлялось у британских берегов, а экипаж начал ослеплять лазерами британских пилотов, когда те наблюдали за его действиями.

Министр обороны Джон Хили отдельно на брифинге упомянул, что всего российских судов было три – подводная лодка класса "Акула" и две специализированные подводные лодки Главного управления глубоководных исследований.

"Великобритания и союзники начали кампанию "открытых действий", чтобы российские подразделения знали о том, что за ними следят, и что они уже не действуют замаскированно, как планировал Путин", – отмечается в коммюнике.

Великобритания задействовала, среди прочего, фрегат HMS St Albans и вертолеты ВВС. Российскую подводную лодку, которая плавала рядом с территориальными водами Великобритании, отслеживали круглосуточно совместно с союзниками.

В итоге суда ГУГИ и российская подводная лодка покинули регион и направились обратно к своей базе в Баренцевом море.

Где именно была сосредоточена деятельность россиян, не уточняется, однако министр обороны Джон Хили своим заявлением дал понять, что они могли картографировать подводную критическую инфраструктуру.

"Мы вас видим, мы видим вашу деятельность над нашей подводной инфраструктурой. И вы должны знать, что любые попытки повредить ее не будут толерироваться, и за этим будут серьезные последствия", – сказал Хили.

В коммюнике также намекнули, что это могли быть районы пролегания оптоволоконных кабелей – отметив, что через эти средства связи осуществляется 99% международного обмена данными, в том числе банковские транзакции и разнообразная коммуникация.

"Хотя российская ударная подводная лодка в настоящее время ушла обратно к берегам России, Великобритания держит и корабли, и авиацию наготове на случай, если российские суда вернутся", – добавляют в сообщении.

Отмечается, что за последние 2 года частота появления российских судов вблизи британских берегов выросла на 30%.

В декабре 2025 года британский флот сопроводил подводную лодку РФ до Ла-Манша. Нидерланды несколько раз сопровождали подозрительные российские суда, находившиеся в Северном море.

Напомним, в декабре 2025 года Великобритания и Норвегия объявили о масштабном соглашении об оборонном сотрудничестве в целях защиты подводной инфраструктуры, которое предусматривает совместную деятельность флотов обоих государств в северной части Атлантического океана.