Мерц заявил после разговора с Трампом, что НАТО ничем не заменить

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом обсудил, в частности, будущее Североатлантического альянса.

Об этом Мерц сказал в Берлине в четверг, его цитирует издание Welt, сообщает "Европейская правда".

По его словам, во время разговора речь не шла ни о выводе американских войск из Германии, ни об ограничении использования военной инфраструктуры, но лидеры говорили о будущем НАТО.

"Во время нашего телефонного разговора я предложил ему, чтобы мы еще раз обсудили будущее НАТО перед саммитом НАТО в Анкаре, который состоится в начале июля. Этот альянс в любом случае пока ничем не заменить, и поэтому я очень заинтересован в его сохранении и дальнейшем развитии вместе с американским президентом", – сказал Мерц.

Он подчеркнул, что не хочет, чтобы война между США и Ираном еще больше осложнила отношения между Соединенными Штатами и их европейскими партнерами по НАТО.

"Мы не хотим – я не хочу – чтобы НАТО распалось. НАТО является гарантом нашей безопасности, в частности и прежде всего в Европе", – приводит слова Мерца Reuters.

По данным СМИ, Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению президента Трампа, не помогли США и Израилю во время войны в Иране.

Президент Чехии Петр Павел убежден, что своими критическими заявлениями Трамп наносит ущерб авторитету НАТО больше, чем это делает хозяин Кремля Владимир Путин.

Между тем генсек НАТО Марк Рютте заявил, что понимает разочарование Трампа в отношении НАТО.