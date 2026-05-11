Аэропорт Хитроу сообщил о падении пассажиропотока из-за войны в Иране

Лондонский аэропорт Хитроу сообщил о снижении пассажиропотока в апреле на 5% в годовом исчислении – до 6,7 млн человек из-за войны в Иране.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отметили в аэропорту, пассажиропоток из стран Ближнего Востока сократился более чем на 50%. В то же время количество транзитных пассажиров выросло на 10%, поскольку часть путешественников изменила маршруты и выбирала пересадки через Лондон.

В прошлом месяце Хитроу предупреждал, что общий пассажиропоток в 2026 году может оказаться ниже ожиданий, несмотря на частичную компенсацию потерь за счет дополнительного транзитного спроса.

В аэропорту также заявили, что в июне пересмотрят прогноз пассажиропотока на 2026 год.

Генеральный директор Хитроу Томас Волдбай назвал последствия конфликта "краткосрочным сбоем", который не повлиял на базовый спрос на авиаперевозки.

Сообщалось, что британские авиакомпании получили зеленый свет от правительства на отмену или объединение рейсов для экономии авиационного топлива в летний сезон.

Также писали, что французское правительство готовится оказать финансовую помощь авиакомпаниям, пострадавшим от роста цен на авиатопливо. В то же время во Франции заверили, что отечественная авиационная отрасль не столкнется с дефицитом авиатоплива по крайней мере в течение мая и июня.

