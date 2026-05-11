В Латвії обов'язки міністра оборони тимчасово виконуватиме прем'єрка

З 12 травня обов'язки міністра оборони Латвії тимчасово, до ухвалення подальшого рішення, взяла на себе прем'єр-міністерка країни Евіка Сіліня,

Про це повідомляє Delfi з посиланням на Державну канцелярію.

У Міністерстві оборони Латвії підтвердили, що отримано розпорядження прем'єр-міністерки про звільнення міністра оборони Андріса Спрудса з посади.

Відповідно до Закону про устрій Кабінету міністрів Спрудс продовжуватиме виконувати обов'язки міністра до 11 травня.

Після цього обов’язки очільника оборонного відомства перейдуть до прем’єрки.

Сам Спрудс, як зазначено, повернеться до роботи у Сеймі Латвії.

Як відомо, 10 травня Андріс Спрудс оголосив, що йде з посади міністра оборони.

Це рішення він ухвалив після низки інцидентів з дронами, які порушували латвійський повітряний простір.

Повідомляли, що прем’єрка Сіліня запропонувала кандидатуру полковника армії Райвіса Мелніса на посаду міністра оборони після відставки Андріса Спрудса.

