В Латвии обязанности министра обороны временно будет исполнять премьер-министр

С 12 мая обязанности министра обороны Латвии временно, до принятия дальнейшего решения, взяла на себя премьер-министр страны Эвика Силиня,

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Государственную канцелярию, пишет "Европейская правда".

В Министерстве обороны Латвии подтвердили, что получено распоряжение премьер-министра об увольнении министра обороны Андриса Спрудса с должности.

Согласно Закону об устройстве Кабинета министров Спрудс будет продолжать исполнять обязанности министра до 11 мая.

После этого обязанности главы оборонного ведомства перейдут к премьеру.

Сам Спрудс, как указано, вернется к работе в Сейме Латвии.

Как известно, 10 мая Андрис Спрудс объявил, что уходит с должности министра обороны.

Это решение он принял после ряда инцидентов с дронами, которые нарушали латвийское воздушное пространство.

Сообщалось, что премьер Силиня предложила кандидатуру полковника армии Райвиса Мелниса на должность министра обороны после отставки Андриса Спрудса.

