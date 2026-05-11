Стармер заверил, что не собирается отступать после провальных выборов
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заверил, что будет бороться за лидерство после провальных выборов.
Об этом он заявил в понедельник, 11 мая, как сообщает BBC, пишет "Европейская правда".
У Стармера спросили, будет ли он участвовать в возможной борьбе за лидерство. Этот вопрос прозвучал на фоне того, как депутат от Лейбористской партии Кэтрин Уэст угрожает бросить ему вызов.
"Я не собираюсь отступать", – заверил он.
Он подчеркнул, что Великобритания – это "разумная, толерантная, порядочная страна", и это "та Великобритания, за которую я буду бороться".
Стармера также спросили, думал ли он о том, чтобы уйти в отставку после результатов выборов.
В ответ на это премьер подчеркнул, что постоянная смена лидеров при предыдущем правительстве консерваторов "обошлась стране в огромные расходы".
Как известно, на местных выборах 7 мая Лейбористская партия потеряла более 1460 мест в английских советах. Зато партия Reform UK существенно укрепила позиции в традиционных лейбористских регионах севера Англии и Мидлендса.
Стармер после провальных результатов Лейбористской партии на местных выборах заявил, что партия "допустила ненужные ошибки", но пообещал остаться на посту главы правительства.