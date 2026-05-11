В ЕС говорят, что риск хантавируса для населения Европы "оценивается как низкий"

Риск для граждан Европейского Союза от возможного распространения хантавируса пока остается низким.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Ева Грнчиржова в понедельник, 11 мая.

"Согласно последней оценке Всемирной организации здравоохранения, риск для широкой европейской общественности, связанный с хантавирусом, в настоящее время оценивается как низкий", – заявила Грнчиржова.

Она заверила, что "защита здоровья населения является приоритетом номер один для Еврокомиссии".

"Комиссия работает круглосуточно, чтобы скоординировать европейский ответ. Мы объединяем государства-члены, Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний, Всемирную организацию здравоохранения, партнеров G7 для обеспечения единого и, главным образом, научно обоснованного ответа", – рассказала пресс-секретарь.

Она раскрыла детали об активации механизма гражданской защиты по просьбе Испании во время эвакуации граждан с судна MV Hondius, на котором обнаружили симптомы хантавируса.

"В течение выходных мы координировали репатриационные рейсы для граждан ЕС. Четыре рейса состоялись вчера в рамках механизма гражданской защиты с использованием специальных транспортных средств и применением необходимых медицинских протоколов для защиты пассажиров, экипажей, оперативного персонала, а также широкой общественности", – сообщила чиновница.

Ева Грнчиржова отметила, что ЕС "остается в режиме готовности относительно дополнительных транспортных средств, логистических мощностей и защитного оборудования, если что-то из этого понадобится".

Как сообщала "Европейская правда", круизный лайнер, на котором вспыхнула смертельная эпидемия хантавируса, утром 10 мая прибыл в порт на Тенерифе.

Между тем у одного из французов, которые были репатриированы с борта судна MV Hondius, обнаружили симптомы хантавируса.

Также сообщалось, что четверо украинцев остаются на судне, где произошла вспышка хантавируса, до прибытия в Нидерланды.