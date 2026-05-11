Эстония надеется, что украинские дроны будут обходить её воздушное пространство
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна во время встречи со своим украинским коллегой Андреем Сибигой в понедельник обсудил с ним последние события в войне России против Украины, а также пути укрепления сотрудничества в сфере воздушной безопасности и противодействия дронам.
Об этом Тсахкна рассказал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".
Переговоры состоялись в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС.
"Я подчеркнул, что Эстония ожидает, что украинские беспилотники будут эксплуатироваться таким образом, чтобы избежать вхождения в воздушное пространство Эстонии", – отметил Тсахкна.
Он добавил, что Украина продемонстрировала уникальный опыт и технологии в противодействии дронам, которые являются чрезвычайно ценными также для Эстонии и региона.
"Мы серьезно относимся к предложению Украины об углублении сотрудничества в сфере воздушной безопасности, и наши соответствующие институты продолжают обсуждение этого вопроса", – подчеркнул министр.
Сибига во время телефонного разговора со своей латвийской коллегой Байбой Браже заявил, что инциденты с дронами, упавшими на территории Латвии, были вызваны действием российских средств РЭБ.
Напомним, ранее Украина выразила готовность отправить в Финляндию группу своих экспертов, чтобы поделиться опытом и помочь защитить воздушное пространство от дронов.
