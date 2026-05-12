Польша рассчитывает на участие в поставках Украине оружия в рамках кредита ЕС на 90 млрд евро

Продукция польских производителей оружия будет включена в перечень закупок военной продукции для Украины за счет кредита ЕС на общую сумму 90 млрд евро.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявил госсекретарь министерства обороны Польши Павел Залевский перед началом заседания Совета ЕС по вопросам безопасности 12 мая.



"Произошла разблокировка европейского кредита на 90 миллиардов евро для Украины. Это очень важный вопрос, поскольку речь идет о финансировании украинского государства и тех гигантских оборонных усилий, которые осуществляют украинцы. Часть этих денег будет предназначена на закупку вооружения, и мы рады, что польские оборонные компании также воспользуются этими средствами", – заявил Залевский.



Он не уточнил, какое именно вооружение будут предоставлять Украине польские компании.



"Информация конфиденциальна, этого я не могу сказать, но я очень рад, что польские компании также воспользуются этим механизмом", – сообщил госсекретарь.



"Мы знаем, что польские компании располагают такими возможностями, которых ожидают украинцы. В связи с этим мы знаем, что они воспользуются этой возможностью", – добавил Павел Залевский.



Также он отметил, что Польша ожидает высвобождения средств из Европейского фонда мира (который, напомним, до сих пор заблокирован Венгрией).



Ранее "Европейская правда" узнала, что именно хотят купить для армии Украины в 2026 году из 90 млрд евро от ЕС.



Первый график военной продукции, которая будет закупаться в 2026 году составит 5,9 млрд евро и будет потрачен на беспилотники, которые будут производиться в Украине.



Также сообщалось, что 12 мая главы оборонных ведомств Евросоюза проведут рабочий обед, посвященный военной поддержке Украины.



Источники "Европейской правды" сообщили, что первые выплаты по кредиту Европейского Союза на общую сумму 90 млрд евро Украина начнет получать не ранее июня 2026 года.