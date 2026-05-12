Ще один член уряду Британії подав у відставку

У вівторок, 12 травня, ще одна молодша членкиня уряду Британії подала у відставку та закликала прем’єра Кіра Стармера піти з посади лідера лейбористів після того, як на виборах минулого тижня партія зазнала електоральних втрат.

Заступниця міністра з питань житлового господарства та місцевих громад Міатта Фанбулле у вівторок, 12 травня, подала у відставку з уряду.

"Я закликаю прем’єр-міністра вчинити правильно в інтересах країни та партії й визначити графік упорядкованого переходу", – сказала вона.

У Лейбористській партії активізувалися розмови про усунення Стармера після того, як партія втратила сотні місць на виборах до рад Англії та парламентів Шотландії та Уельсу.

Стармер 11 травня звернувся до Лейбористської партії та виборців залишатися з ним та уникнути боротьби за лідерство, яка, за його словами, принесе лише хаос.

Він запевнив, що буде боротися за лідерство після провальних виборів.

Того дня подали у відставку Том Ратленд, парламентський приватний секретар міністра охорони довкілля, а також Джо Морріс, який є парламентським приватним секретарем міністра охорони здоров'я.

А 12 травня Стармер повідомив кабінету міністрів, що ніхто не ініціював процедуру виклику його лідерству, а також що він не збирається йти у відставку.