Еще один член правительства Британии подал в отставку

Во вторник, 12 мая, еще один младший член правительства Британии подала в отставку и призвала премьера Кира Стармера уйти с поста лидера лейбористов после того, как на выборах на прошлой неделе партия понесла электоральные потери.

Об этом она написала в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Заместитель министра по вопросам жилищного хозяйства и местных общин Миатта Фанбулле во вторник, 12 мая, подала в отставку из правительства.

"Я призываю премьер-министра поступить правильно в интересах страны и партии и определить график упорядоченного перехода", – сказала она.

В Лейбористской партии активизировались разговоры об отстранении Стармера после того, как партия потеряла сотни мест на выборах в советы Англии и парламенты Шотландии и Уэльса.

Стармер 11 мая обратился к Лейбористской партии и избирателям оставаться с ним и избежать борьбы за лидерство, которая, по его словам, принесет лишь хаос.

Он заверил, что будет бороться за лидерство после провальных выборов.

В тот день подали в отставку Том Ратленд, парламентский частный секретарь министра охраны окружающей среды, а также Джо Моррис, который является парламентским частным секретарем министра здравоохранения.

А 12 мая Стармер сообщил кабинету министров, что никто не инициировал процедуру вызова его лидерству, а также что он не собирается уходить в отставку.