Министр обороны поддержал Стармера на фоне призывов к его отставке

Министр обороны Великобритании Джон Хили выступил в поддержку премьер-министра страны Кира Стармера на фоне усиления призывов к его отставке.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Хили заявил, что сейчас люди обеспокоены конфликтами и угрозой глобальных кризисов.

Британский министр подчеркнул, что усиление нестабильности не отвечает интересам Великобритании.

"Они ожидают, что правительство проведет страну через эти испытания, как это делает премьер-министр. Сейчас мы должны сосредоточить все наши усилия на решении насущных экономических вызовов и вызовов безопасности", – добавил Хили.

В Лейбористской партии активизировались разговоры об отстранении Стармера после того, как партия потеряла сотни мест на выборах в советы Англии и парламенты Шотландии и Уэльса.

Стармер 11 мая обратился к Лейбористской партии и избирателям оставаться с ним и избежать борьбы за лидерство, которая, по его словам, принесет лишь хаос.

Он заверил, что будет бороться за лидерство после провальных выборов.

В тот день подали в отставку Том Ратленд, парламентский частный секретарь министра охраны окружающей среды, а также Джо Моррис, который является парламентским частным секретарем министра здравоохранения.

А 12 мая Стармер сообщил кабинету министров, что никто не инициировал процедуру вызова его лидерству, а также что он не собирается уходить в отставку.