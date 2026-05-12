СМИ: ещё одна министр из правительства Стармера подала в отставку

Министр по вопросам защиты населения Великобритании Джесс Филлипс подала в отставку.

Об этом стало известно Sky News из ее письма к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, пишет "Европейская правда".

ИСПРАВЛЕНО В 15:40. Сначала Филлипс была ошибочно названа главой Министерства внутренних дел Великобритании.

В письме к сэру Стармеру Филлипс заявила, что считает его "в основном хорошим человеком, который заботится о правильных вещах".

"Однако я собственными глазами видела, что этого недостаточно. Желание избежать споров означает, что мы редко их ведем, из-за чего возможности для прогресса остаются неиспользованными и откладываются на потом", – отметила она.

Филлипс в письме подчеркнула, что каждое правительство лейбористов при ее жизни добилось прогресса, который изменил страну и мир к лучшему.

"Я хочу, чтобы правительство лейбористов работало, и я, как и всегда, буду стремиться к его успеху и популярности, но я не вижу тех изменений, которых, по моему мнению, ожидаю я и страна, и поэтому не могу продолжать работать министром под руководством нынешнего правительства", – добавила она.

Стармер 11 мая обратился к Лейбористской партии и избирателям оставаться с ним и избежать борьбы за лидерство, которая, по его словам, принесет лишь хаос.

Он заверил, что будет бороться за лидерство после провальных выборов.

В тот день подали в отставку Том Ратленд, парламентский частный секретарь министра охраны окружающей среды, а также Джо Моррис, который является парламентским частным секретарем министра здравоохранения.

А 12 мая Стармер сообщил кабинету министров, что никто не инициировал процедуру вызова его лидерству, а также что он не собирается уходить в отставку.