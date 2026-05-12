В Финляндии поместили на карантин 2 человек, контактировавших с больной хантавирусом в самолете

Двое граждан Финляндии находятся на карантине, поскольку потенциально могли заразиться хантавирусом на борту авиарейса, где побывала больная гражданка Нидерландов.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

В финском Институте общественного здоровья THL сообщили, что в стране находятся на карантине двое граждан, которые контактировали с больной хантавирусом на борту самолета 25 апреля.

Перед этим хантавирус объявили угрозой для общественного здоровья, что создает официальные основания для распоряжения о карантине для контактных лиц. Период изоляции продлится 42 дня с даты потенциального контакта.

Отмечают, что обое финнов не имеют никаких симптомов. Поскольку прошло уже 18 дней со времени потенциального контакта с вирусом, увеличивается вероятность, что они не заразились – в противном случае болезнь должна была уже проявиться.

В THL отметили, что скорее всего эти люди не могли передать вирус дальше, даже если заразились. Отслеживание контактов людей, которые подцепили этот штамм, начинают с последних двух суток перед тем, как у них проявились симптомы. Ни одного подтвержденного случая заболевания среди финских граждан нет.

Напомним, несколько человек вероятно заразились хантавирусом от больной гражданки Нидерландов после того, как она высадилась с лайнера и пыталась добраться домой. В частности, болезнь подозревают у стюардессы рейса KLM и женщины из Испании, которая летела тем же самолетом.

Во Франции установили 22 человек-пассажиров авиарейсов, которые потенциально могли заразиться в результате контакта с больной хантавирусом.

12 мая борт круизного лайнера покинули последние пассажиры и часть экипажа, а судно отправилось в Нидерланды.

Болезнь подтвердилась у одной из эвакуированных с MV Houndius француженки - симптомы проявились уже во время репатриационного рейса с Тенерифе. Тест оказался положительным также у одного из 14 пассажиров-испанцев.