Сибига поблагодарил главу МИД Венгрии за оперативную реакцию на российскую атаку
Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что новый глава МИД Венгрии Анита Орбан оперативно отреагировала на российские удары по Украине 13 мая, и поблагодарил её за это.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Сибига написал в соцсети Х.
Анита Орбан в среду в видеообращении осудила массированную атаку РФ против Украины, во время которой беспилотники залетели, в частности, в Закарпатскую область.
"Спасибо, Анита Орбан, за вашу быструю и четкую реакцию на российские удары. Сегодня мы сталкиваемся с очередным масштабным нападением. Этот террор необходимо остановить совместными усилиями – ради безопасности всей Европы. Мы используем каждую возможность, чтобы достичь прочного мира", – написал Сибига.
Анита Орбан заявила о "глубоком осуждении" российской атаки и сообщила, что ситуацию обсудят на заседании венгерского правительства. Она также рассказала, что правительству Венгрии известно о пяти ударах дронами.
В частности, по ее словам, в Сваляве дроны нанесли удар по трансформатору и железнодорожной станции, а в Ужгороде был поврежден промышленный объект.
В Молдове подтвердили нарушение своего воздушного пространства российским БПЛА, залетевшим с севера в районе украинского Могилева-Подольского.
Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки России на Украину.