Меркель призвала не слишком угождать Трампу

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, говоря о стиле взаимодействия с действующим президентом США Дональдом Трампом, призвала не слишком угождать ему.

Заявление Меркель приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Комментируя то, как, по ее мнению, следует взаимодействовать с Дональдом Трампом, бывший канцлер посоветовала искать общий язык и действовать "без страха".

"Не пытаться слишком угождать ему – по крайней мере я никогда не питала на этот счет иллюзий, даже когда дела шли хорошо – и не пытаться быть слишком провокационной: именно так я вела себя", – сказала она в интервью изданию Focus, цитаты из которого приводит DW.

Меркель также предостерегла от недооценки Трампа.

"Каждый, кто достиг таких должностей, просто имеет невероятную власть. И именно поэтому к этому надо относиться очень, очень серьезно", – сказала Меркель.

Напомним, в прошлом году Меркель вспоминала, как президент США Дональд Трамп во время своего первого срока однажды отказался пожать ей руку.

В своих мемуарах Меркель описала трудности во время общения с Дональдом Трампом и назвала его человеком, который очарован авторитарными лидерами.