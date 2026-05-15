Премьер Грузии возмущен, что Европарламент лишил аккредитации журналистов провластного канала

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал решение Европарламента, согласно которому на год ограничивается деятельность журналистов телеканала TV Imedi, лояльного к власти, – их лишили аккредитации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SOVA.

Кобахидзе раскритиковал это решение, заявив, что европейские институты "фактически теряют лицо" и перестают уделять внимание принципам свободы СМИ.

По его словам, подобные действия "не соответствуют никаким стандартам" и демонстрируют, что свобода слова и медиа больше не является приоритетом для Европарламента.

"Вы видите, что европейские структуры практически полностью теряют лицо. Для них уже ничего не значит свобода СМИ. То, что начала Великобритания, теперь продолжил Европарламент", – заявил он

"Европарламент все больше начинает напоминать, точнее уже напоминает, Верховный совет Советского Союза. Это трагическая ситуация, которую мы наблюдаем. Мы надеемся, что в будущем все это будет исправлено", – подытожил Кобахидзе.

Стоит отметить, что в Молдове отказали в выдаче аккредитации Imedi TV и еще двум провластным грузинским телеканалам POSTV и Rustavi 2, а значит, корреспонденты этих телекомпаний не смогут присутствовать на заседании Комитета министров Совета Европы в Кишиневе 15-16 мая.

