Президент Фінляндії прокоментував ранкову повітряну тривогу через загрозу дронів

Новини — П'ятниця, 15 травня 2026, 18:08 — Марія Ємець

Президент Фінляндії Александр Стубб у зв’язку з ранковою повітряною тривогою закликав громадян зберігати спокій, та констатував, що такі інциденти ймовірно будуть повторюватися.

Про це він сказав у коментарі MTV, пише "Європейська правда". 

Стубб після ранкової повітряної тривоги для столичного регіону зазначив, що вже спілкувався з цього приводу з президентом України Володимиром Зеленським. 

Він зазначив, що Фінляндії варто бути готовою до повторення подібних випадків і це дуже ймовірно.

"Ми постійно на зв’язку з нашими українськими друзями… У цій ситуації усім фінам важливо лишатися спокійними і "з холодною головою". Так, війна підійшла досить близько до нас", – зазначив Стубб. 

Президент зауважив, що випадок 15 травня відрізняється від попередніх тим, що безпілотники все ж не потрапили на територію країни. 

"Ми отримали попередження, органи влади відреагували на нього – ситуація була під контролем", – сказав Александр Стубб, додавши, що з чергового випадку зроблять усі необхідні висновки. 

Перед цим він акцентував, що прямої військової загрози для країни немає. 

Нагадаємо, вранці 15 травня у столичному регіоні Уусімаа оголосили повітряну тривогу – фінські військові отримали попередження про можливе потрапляння ударних безпілотників у повітряний простір країни. Через тривогу призупиняли роботу аеропорту Гельсінкі, що призвело до скасування та переспрямування низки рейсів.

У підсумку військові заявили, що не зафіксували порушень повітряного простору. В уряді захищають рішення про повітряну тривогу, наголошуючи, що ризики були реальними. 

Протягом весни у Фінляндії було шість випадків, коли українські дрони, які летіли атакувати порти РФ на Балтійському морі, потрапили у повітряний простір країни – чотири в кінці березня і два на початку травня.

Фінська служба розвідки і безпеки (Supo) бачить ризики того, що подальші інциденти з українськими дронами можуть вплинути на громадську підтримку України та довіру до влади – що було б в інтересах Москви, і чим Росія може намагатись скористатися.

