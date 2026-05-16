FT: Рютте соберёт руководителей ведущих оборонных компаний Европы перед саммитом НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на следующей неделе призовет европейские оборонные компании увеличить инвестиции и нарастить производство, поскольку Альянс стремится укрепить военный потенциал континента и успокоить президента США.

Об этом стало известно изданию FT от источников, знакомых с ситуацией, сообщает "Европейская правда".

Рютте должен встретиться в Брюсселе с руководством ведущих европейских оборонных концернов, чтобы призвать их действовать оперативно и подготовить почву для важных объявлений на ежегодном саммите НАТО в Анкаре в июле.

Накануне встречи компаниям было предложено предоставить информацию об основных инвестициях и их способности увеличить производство, уделив особое внимание таким сферам, как противовоздушная оборона и ракеты большой дальности.

Рютте регулярно встречается с руководителями ведущих европейских оборонных компаний, но собрать представителей такого большого количества компаний на одной встрече является необычным, отметили представители отрасли.

Его сообщение о том, чего Альянс ожидает от этих групп, также подчеркивает насущную необходимость для НАТО продемонстрировать промышленный рост на встрече лидеров в Турции.

Ожидается, что многие крупнейшие производители оружия на континенте, такие как Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA и Leonardo, пришлют своих представителей на встречу.

