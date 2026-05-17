В кабинете Стармера опровергают слухи о его отставке

Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди заявила, что британский премьер-министр Кир Стармер не уйдет в отставку до летних школьных каникул, несмотря на серьезные вызовы его лидерству после результатов местных выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Нэнди заявила в интервью Sky News.

Министр назвала "спекуляциями" и "чепухой" заявления о вызовах премьерству Стармера.

"Во вторник он (Стармер – ред.) четко дал понять членам правительства, что если кто-то хочет бросить ему вызов, для этого существует соответствующая процедура, есть способ инициировать борьбу за лидерство. Пока что этого никто не сделал, несмотря на бурные спекуляции", – заявила министр.

Нэнди также выразила убеждение, что Стармер останется премьером к моменту начала летних школьных каникул, которые в Британии начинаются в конце июля.

Напомним, бывший министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг в субботу заявил, что будет бороться за пост лидера Лейбористской партии и премьер-министра в случае объявления внутрипартийной борьбы.

Заявление Стритинга прозвучало через несколько дней после того, как он ушел в отставку из правительства и публично призвал действующего премьер-министра Кира Стармера определить четкие сроки своего ухода от власти.

