У Британії очікують на повернення пасажирів круїзного лайнера, де спалахнув хантавірус

У Великій Британії очікують на дев’ятьох британців, які перебували на круїзному лайнері MV Hondius, на якому відбувся спалах хантавірусу.

Британське агентство з питань медичної безпеки (UKHSA) повідомило, що група громадян Великої Британії зі Святої Єлени та острова Вознесіння, які могли контактувати з хворими на хантавірус, але не мають симптомів, має повернутися до Великої Британії.

Після прибуття групу мають перевезти до лікарні у Вірралі у церемоніальному графстві Мерсісайд, де за ними будуть ретельно спостерігати.

12 травня борт круїзного лайнера залишили останні пасажири й частина екіпажу, а судно вирушило у Нідерланди.

Хвороба підтвердилась в однієї з евакуйованих з MV Houndius, француженки – симптоми проявилися вже під час репатріаційного рейсу з Тенерифе. Також позитивний результат отримав один з 14 іспанських пасажирів лайнера.