Лайнер, де стався спалах хантавірусу, повернувся у Нідерланди, на борту є українці

Круїзний лайнер MV Hondius, де стався спалах хантавірусу, завершив перехід з Карибських островів у Нідерланди; серед членів екіпажу – четверо громадян України.

Вранці 18 травня MV Hondius прибув у порт Роттердаму, де є необхідні умови для прийому суден у подібних ситуаціях. Зустрічати лайнер прийшли численні представники ЗМІ.

У порту виділили спеціальні карантинні приміщення, де іноземні члени екіпажу зможуть відбувати карантин, якщо не буде можливості для їхньої репатріації у рідні країни.

Серед членів екіпажу – двоє громадян Нідерландів, 17 філіппінців, четверо громадян України, по одному – Польщі та Росії. Ніхто з них наразі не має симптомів. На борту також залишається тіло німецької пасажирки, яка померла від хантавірусу минулого тижня.

Членів екіпажу після висадки протестують, а лайнер пройде ретельну дезінфекцію, що триватиме близько тижня.

Після прибуття у Нідерланди попередньої групи евакуйованих із судна лабораторне тестування не підтвердило хантавірус ні в кого з пасажирів та членів екіпажу – що не вплине на тривалість карантину.

Раніше хвороба підтвердилась в однієї з евакуйованих з MV Houndius, француженки – симптоми проявилися вже під час репатріаційного рейсу з Тенерифе. Також позитивний результат отримав один з 14 іспанських пасажирів лайнера. Заразились також кілька сторонніх людей, які короткий час контактували з хворою на борту літака у ПАР.