Посол ЕС после атаки дронов на Россию: Москва должна понять, что пора заканчивать войну

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова после последней массированной атаки украинских дронов вглубь территории РФ заявила, что России пора заканчивать войну, потому что Украина дает решительный ответ.

Об этом она написала в соцсети Facebook в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Матернова отметила, что в последние месяцы Украина значительно усилила свои атаки на военные цели глубоко на территории России, в соответствии со своими технологическими возможностями.

"В ночь с 16 на 17 мая Украина осуществила одну из крупнейших атак дронов на Москву, надеясь изменить расчеты Путина. Российские власти сообщили о сотнях дронов над Московской областью, повреждении стратегических зданий и хаосе в аэропортах", – написала Матернова.

Она подчеркнула, что Россия не способна победить Украину на поле боя, у нее заканчиваются солдаты, мотивация и выносливость. Поэтому РФ усиливает свои атаки на гражданское население.

В частности, только прошлой ночью Россия выпустила по Украине 14 баллистических ракет, 8 крылатых ракет и 524 дрона.

"Россия теряет импульс. Украина начинает решительно давать отпор. Москва должна наконец понять, что пришло время закончить эту войну. Но не на условиях, которые диктует Кремль. На условиях, которые могут принять обе стороны. Ты же это поняла, Россия?" – написала Матернова.

