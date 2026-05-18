В Пентагоне утверждают, что решение об отмене развертывания в Польше 4000 американских военных принималось "не в последний момент".

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом в ответ на их вопрос заявил спикер ведомства Джоэль Вальдес.

Комментируя отмену перемещения американских военных в Польшу, спикер Пентагона заявил, что это решение приняли "после комплексного многоуровневого процесса, который учел позиции ключевых лидеров в Европейском командовании и на всех уровнях командования".

‼️Nie była to decyzja niespodziewana ani podjęta w ostatniej chwili, i przedstawianie jej w ten sposób byłoby niezgodne z prawdą” – przekazał

mi przed chwilą pełniący obowiązki rzecznika prasowego Pentagonu Joel Valdez.



"Это не было неожиданным решением "в последний момент", и подавать его как таковое было бы неправдой", – добавил спикер.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Соединенные Штаты отменили переброску 4 тысяч военных в Польшу.

Глава правительства Польши Дональд Туск, комментируя решение Вашингтона об отмене развертывания войск, заявил, что "все под контролем" и это не ухудшает безопасность страны.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество американских солдат на польской территории не уменьшается.