В Эстонии объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов

После полудня 19 мая Вооруженные силы Эстонии объявили предупреждение о воздушной угрозе на юге страны.

Предупреждения поступили жителям городов Тарту и Виру, а также уезда Йогева. В то же время жители Таллинна также сообщили о получении извещений.

Согласно информации, потенциальная угроза со стороны дронов касается районов Тарту, Йогева, Вильянди, Валга, Виру и Пыльва.

Напомним, 3 мая жителей нескольких регионов Латвии и Эстонии предупредили о возможной угрозе беспилотников, вызванной российской агрессией против Украины.

Вечером 17 мая в Литве нашли обломки дрона. Директор Национального центра управления кризисными ситуациями ранее сказал, что это с большой вероятностью – украинский дрон.

Впоследствии стало известно, что в обнаруженном в Литве дроне была боевая часть.

