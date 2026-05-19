В НАТО собираются обсудить ситуацию на поле боя в Украине

Высший военный орган НАТО – Военный комитет – соберется в формате глав штабов обороны, чтобы обсудить ход текущих миссий, мероприятий и операций под руководством НАТО, также запланировано заседание по ситуации в Украине.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Альянса, пишет "Европейская правда".

Заседание под председательством главы Военного комитета адмирала Джузеппе Каво Драгоне состоится с участием представителей 32 стран-членов Альянса, а также Верховного главнокомандующего ВС НАТО в Европе (SACEUR) генерала Алексуса Гринкевича и Верховного главнокомандующего ВС НАТО по вопросам трансформации (SACT) адмирала Пьера Вандье.

Во время первого заседания Военного комитета в формате начальников генеральных штабов Гринкевич проинформирует участников о путях дальнейшего укрепления сдерживания и обороны Альянса. Начальники генеральных штабов стран-членов Альянса также обсудят ход текущих миссий, мероприятий и операций под руководством НАТО.

Затем участники заседания примут генерального секретаря НАТО господина Марка Рютте для обсуждения политических целей, приоритетов и основных этапов деятельности Альянса накануне саммита НАТО в Анкаре.

На втором официальном заседании будет представлен обновленный обзор того, как НАТО развивает свой процесс оборонного планирования, чтобы лучше интегрировать новые технологии, инновации и оперативный опыт, ускорить создание потенциала и помочь союзникам быстрее достичь целей в области потенциала, с составом сил, который лучше соответствует меняющемуся характеру войны.

Третьим заседанием станет заседание Совета НАТО-Украина (в формате заседания начальников генеральных штабов), на котором Совет министров обороны стран НАТО совместно с председателем Военного комитета ЕС обсудит с начальником Генштаба Украины текущую ситуацию на линиях фронта в Украине и за их пределами, включая глобальные последствия войны. На повестке дня также будет вопрос о продолжении поддержки Украины со стороны НАТО и ЕС.

Сотрудничество между НАТО и ЕС станет главной темой последнего заседания, в ходе которого обсудят возможности более глубокого и тесного сотрудничества по широкому кругу вопросов: от оборонной промышленности до военной мобильности.

Также сообщалось, что заседание Совета Украина-НАТО пройдет в формате неформального ужина 21 мая в рамках заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса.

Напомним, 11 мая министр иностранных дел Андрей Сибига на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе говорил о ряде вопросов, связанных с обороноспособностью Украины.

На заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе Сибига говорил о необходимости усилить роль Европы в мирных усилиях.