Зеленский видит перспективы перезапуска отношений с Венгрией и Грузией

Президент Владимир Зеленский во время встречи с главой МИД Андреем Сибигой говорил о европейских внешнеполитических задачах на май – июнь, в частности об отношениях с Венгрией и Грузией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент написал в своем Х.

В частности, Зеленский отметил, что на уровне команды Украина ведет "активный диалог с новой властью Венгрии".

"И есть перспективы конструктивного перезапуска отношений. Министр иностранных дел Украины и другие чиновники готовятся к формату двусторонних консультаций с Венгрией. Рассчитываю на результаты", – рассказал он.

Также по словам президента, они с Сибигой обсудили работу с европейскими институтами для открытия кластеров в переговорном процессе о вступлении Украины в Европейский Союз.

"Украина сделала необходимые шаги, и важно, чтобы был четкий график процессов", – подчеркнул Зеленский.

Сибига доложил и о коммуникации с министром иностранных дел Грузии.

"Мы стремимся к нормализации отношений и сотрудничества на основе взаимного уважения и взаимного усиления и готовы делать шаги навстречу", – отметил президент.

Он также определил задачи по переговорам об окончании российской войны и возможного представительства Европы в этом процессе – "пока эти задачи непубличные".

"Ожидаем, что Европа будет сильной, и со своей стороны делаем все, чтобы общеевропейские позиции и интересы были учтены так же, как и украинские", – резюмировал Зеленский.

Напомним, Сибига в ходе телефонного разговора с главой МИД Венгрии Анитой Орбан договорился о консультациях по урегулированию вопросов относительно прав венгерского меньшинства Закарпатья.

Орбан рассказала, что консультации с Украиной по урегулированию вопросов относительно прав венгерского меньшинства Закарпатья состоятся с участием ее представителей.

В контексте отношений с Грузией Сибига ранее заявлял, что стороны продолжают развивать прозрачный, прагматичный и конструктивный украинско-грузинский диалог.