СМИ: Трамп и лидер Израиля имели напряженный разговор о дальнейшем курсе войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху якобы имели напряженный телефонный разговор, который отразил нарастающие разногласия в их понимании того, как действовать дальше в войне против Ирана.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на поинформированного американского чиновника, перед тем об этом же сообщило Axios, пишет "Европейская правда".

В предыдущем разговоре в воскресенье Трамп говорил, что склоняется к новым ударам по Ирану в начале недели – которые он потом, как известно, отменил, ссылаясь на высокие шансы достичь договоренности дипломатическим путем.

В то же время Нетаньяху раздражен переговорным процессом, настаивая, что он лишь играет на руку Тегерану, и выступает за жесткие действия.

В разговоре во вторник лидер Израиля якобы прямо сказал, что считает ошибкой решение Трампа отложить следующие удары, и что стоит действовать так, как изначально планировалось.

По словам анонимного израильского чиновника, "разногласия были очевидны".

Еще один источник в Израиле говорит, что многие другие израильские чиновники также убеждены, что Ирану нельзя давать передохнуть, и раздражены тем, что Трамп поддается на "переговорную игру" Тегерана.

Неофициально сообщалось, что военные предоставили Трампу варианты дальнейших военных действий против Ирана.

В среду 20 мая Дональд Трамп предположил, что США придется прибегнуть к более сильным ударам против Ирана, если переговоры не закончатся договоренностью.