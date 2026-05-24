Сибіга у розмові з главою МЗС Німеччини закликав посилити тиск на Росію

Глава МЗС Андрій Сибіга після останньої масованої атаки Росії провів розмову з німецьким колегою Йоганом Вадефулем

Про розмову він написав в Х, передає "Європейська правда".

Він подякував Вадефулю за його засудження російської атаки та солідарність.

"Цей напад продемонстрував слабкість Путіна, а не його силу. Він не здатний досягти жодних результатів у своїй війні проти України, і терор – це все, що в нього залишилося", – заявив Сибіга.

"Належна реакція наших союзників має полягати у посиленні тиску на Росію. Москва повинна усвідомити безглуздість таких нападів", додав він.

Міністр також обговорили підготовку до відкриття переговорних кластерів у процесі вступу до ЄС.

"Я ще раз наголосив, що Україна виконала необхідні вимоги і готова відкрити їх усі. Я вдячний Німеччині за підтримку нашого вступу до ЄС, а також за її лідерство у зміцненні оборони України та всієї Європи", – заявив Сибіга.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан висловила солідарність з українським народом після атаки.

Писали, що очільниця європейської дипломатії Кая Каллас засудила масовану російську атаку по Україні із застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" та анонсувала нові обговорення щодо посилення тиску на Москву.

Раніше прем’єр-міністр Канади Марк Карні засудив масовану російську атаку по Україні 24 травня, наголосивши, що подібні удари не змінюють факту програшу Москви у війні.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія здійснила чергову комбіновану атаку по Україні. Під час удару російські війська використали балістичні ракети та безпілотники. У Києві, який був головним напрямком атак, відомо про 69 поранених й двох загиблих.