Сибига в беседе с главой МИД Германии призвал усилить давление на Россию

Глава МИД Андрей Сибига после последней массированной атаки России провел беседу с немецким коллегой Йоганом Вадефулем

О беседе он написал в X, передает "Европейская правда".

Он поблагодарил Вадефуля за его осуждение российской атаки и солидарность.

"Это нападение продемонстрировало слабость Путина, а не его силу. Он не способен достичь каких-либо результатов в своей войне против Украины, и террор – это все, что у него осталось", – заявил Сибига.

"Надлежащая реакция наших союзников должна заключаться в усилении давления на Россию. Москва должна осознать бессмысленность таких нападений", – добавил он.

Министр также обсудил подготовку к открытию переговорных кластеров в процессе вступления в ЕС.

"Я еще раз подчеркнул, что Украина выполнила необходимые требования и готова открыть их все. Я благодарен Германии за поддержку нашего вступления в ЕС, а также за ее лидерство в укреплении обороны Украины и всей Европы", – заявил Сибига.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан выразила солидарность с украинским народом после атаки.

Сообщалось, что глава европейской дипломатии Кая Каллас осудила массированную российскую атаку на Украину с применением баллистической ракеты средней дальности "Орешник" и анонсировала новые обсуждения по усилению давления на Москву.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни осудил массированную российскую атаку на Украину 24 мая, подчеркнув, что подобные удары не меняют факта поражения Москвы в войне.

Напомним, в ночь на 24 мая Россия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину. Во время удара российские войска использовали баллистические ракеты и беспилотники. В Киеве, который был главным направлением атак, известно о 69 раненых и двух погибших.