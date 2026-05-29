В ЕС заявили, что инцидентом в Румынии Россия пересекла еще одну черту

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что инцидент с падением российского дрона на жилой дом в Румынии демонстрирует пересечение Россией еще одной черты.

Об этом она написала 29 мая в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен заявила о "полной солидарности с Румынией и ее народом".

"Захватническая война России пересекла еще одну черту. Российский беспилотник вторгся на территорию Румынии и нанес удар по густонаселенному району, в результате чего пострадали гражданские лица. На территории ЕС", – написала фон дер Ляйен.

ЕС продолжит укреплять безопасность и потенциал сдерживания, особенно на восточной границе, и будет усиливать давление на Россию, подчеркнула глава Еврокомиссии.

Кроме того, на событие отреагировал глава Евросовета Антониу Кошта. Он также выразил полную солидарность и поддержку Румынии.

"Эскалация действий со стороны России на территории ЕС является безрассудной и безответственной. Я решительно осуждаю это нарушение воздушного пространства Румынии и международного права. ЕС объединился в своих усилиях по усилению давления на Россию с помощью санкций и укрепления оборонного потенциала, в частности вдоль нашей восточной границы", – написал глава Евросовета в соцсети Х.

В ночь на 29 мая, во время российской атаки на Украину, беспилотник врезался в 10-этажный дом в румынском городе Галац, два человека были госпитализированы, 70 эвакуировали. Это был российский дрон типа "Герань-2".

Глава МИД Румынии Оана Цою заявила, что падение российского дрона на жилой дом в Галаце соответствует критериям, которые оправдывают применение статьи 4 НАТО относительно консультаций с союзниками.

В Румынии объяснили, что нехватка времени и ограничения, в условиях которых вынуждена работать армия, стали причиной того, что российский дрон не был сбит в Галаце.