Румыния попросила союзников передислоцировать дополнительные средства для борьбы с дронами

Румынский президент Никушор Дан сообщил, что Румыния официально попросила своих союзников переместить на ее территорию дополнительные средства для противодействия беспилотникам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Дан сообщил в соцсети Х.

Румынский президент заверил, что ответ его страны на падение российского дрона на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая будет решительным и многовекторным.

Он отметил, что все союзники по НАТО и партнеры из Европейского Союза были проинформированы об инциденте, а коммуникация с военными структурами партнеров происходит в режиме реального времени.

"Румыния официально обратилась к союзникам с просьбой передислоцировать на ее территорию дополнительные средства противодействия беспилотникам для укрепления нашей обороны и восточного фланга Альянса в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО (SACEUR)", – заявил Дан.

Также он сообщил, что Бухарест официально проинформирует Совет безопасности ООН об этом грубом и повторяющемся нарушении международного права Российской Федерацией.

По словам Дана, МИД Румынии должен представить ряд мер по отношениям с Российской Федерацией, пропорциональных этой "чрезвычайно серьезной ситуации".

Глава МИД Румынии Оана Цою сообщила в пятницу, что вызвала посла Российской Федерации, чтобы сообщить ему о мерах, которые примет Румыния на дипломатическом уровне после того, как российский беспилотник попал в жилой дом в городе Галац.

Беспилотник, который врезался в многоэтажку в Галаце в ночь на 29 мая, оказался российским дроном типа "Герань-2".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что инцидент с падением российского дрона на жилой дом в Румынии демонстрирует пересечение Россией еще одной границы.