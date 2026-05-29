Сибига: Украина готова сотрудничать с Румынией для усиления защиты от дронов

Глава МИД Андрей Сибига после инцидента с российским дроном в румынском городе Галац выразил готовность Украины сотрудничать с Румынией для усиления защиты от угроз беспилотников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Сибига написал в соцсети Х.

По словам украинского министра, вторжение российского беспилотника в воздушное пространство Румынии и его взрыв в жилом районе города Галац еще раз доказали, что агрессия РФ представляет реальную угрозу для Черноморского региона и всей Европы.

"Усиление поддержки Украины и увеличение давления на агрессора, в частности путем введения более жестких санкций, остаются чрезвычайно важными для восстановления мира и безопасности в регионе", – заявил Андрей Сибига.

Укрепление украинской противовоздушной обороны, добавил он, является стратегической задачей не только для защиты Украины, но и для уменьшения рисков для ее соседей.

"Украина твердо стоит на стороне Румынии. Мы готовы тесно сотрудничать, чтобы усилить защиту от таких угроз", – отметил министр.

Румынский президент Никушор Дан сообщил, что Румыния официально попросила своих союзников переместить на ее территорию дополнительные средства для противодействия беспилотникам.

Глава МИД Румынии Оана Цою сообщила в пятницу, что вызвала посла Российской Федерации, чтобы сообщить ему о мерах, которые будет принимать Румыния на дипломатическом уровне.

В Румынии объяснили, что нехватка времени и ограничения, в условиях которых вынуждена работать армия, стали причиной того, что российский дрон не был сбит в Галаце в ночь на 29 мая.