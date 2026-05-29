Генсек НАТО поговорив з президентом Румунії після влучання "Шахеда" у Галаці

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що поговорив з президентом Румунії Нікушором Даном вранці після того, як російський ударний безпілотник вперше за увесь час врізався у житловий будинок на території країни.

Рютте розповів, що запевнив Дана у повній підтримці НАТО і готовності захищати "кожен дюйм" території союзників на тлі інциденту у Галаці.

I just spoke with President @NicusorDanRO of Romania about the Russian drone that hit a residential building in Galati. I assured him of NATO’s absolute solidarity with Romania and expressed sympathy for those injured in the incident. I affirmed that NATO stands ready to defend… – Mark Rutte (@SecGenNATO) May 29, 2026

"Ми продовжимо покращувати нашу готовність для стримування й захисту від усіх загроз, включно з безпілотниками. Безвідповідальна поведінка Росії – загроза для усіх нас. Вони продовжують бити по цивільних та цивільній інфраструктурі по всій території України, а остання ніч засвідчила вчергове, що наслідки цієї протиправної загарбницької війни не знають кордонів", – заявив генсек НАТО.

"Війна Росії має припинитися, як і нехтування Росією безпекою цивільних. Що стосується нас, ми продовжимо посилювати стримування й оборону удома та продовжимо підтримувати Україну, яка борониться від російської агресії", – додав Рютте.

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня, під час російської атаки по півдню України, дрон врізався у 10-поверховий будинок в румунському місті Галац, що розташоване поруч з Ізмаїльським районом Одеської області. Через влучання виникла пожежа, постраждали двоє людей. Дрон ідентифікували як російський апарат типу "Шахед" / "Герань-2".

Це перший випадок, коли потрапляння російських дронів на територію Румунії – яких за час повномасштабної війни було десятки – призвело до таких серйозних наслідків.

Румунські військові пояснили, що не встигли збити безпілотник через брак часу на реагування та низку обмежень в умовах мирного часу.

В МЗС Румунії назвали інцидент "серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії та викликали російського посла; президент скликав Раду нацбезпеки.

Румунія бачить підстави активувати "консультаційну" 4-ту статтю Північноатлантичного договору та просить союзників передислокувати додаткові засоби для боротьби з дронами.