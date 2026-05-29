Генсек НАТО поговорил с президентом Румынии после попадания "Шахеда" в Галаце

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что поговорил с президентом Румынии Никушором Даном утром после того, как российский ударный беспилотник впервые за все время врезался в жилой дом на территории страны.

Об этом он рассказал в своем X, пишет "Европейская правда".

Рютте рассказал, что заверил Дана в полной поддержке НАТО и готовности защищать "каждый дюйм" территории союзников на фоне инцидента в Галаце.

I just spoke with President @NicusorDanRO of Romania about the Russian drone that hit a residential building in Galati. I assured him of NATO’s absolute solidarity with Romania and expressed sympathy for those injured in the incident. I affirmed that NATO stands ready to defend… – Mark Rutte (@SecGenNATO) May 29, 2026

"Мы продолжим улучшать нашу готовность для сдерживания и защиты от всех угроз, включая беспилотники. Безответственное поведение России – угроза для всех нас. Они продолжают бить по гражданским и гражданской инфраструктуре по всей территории Украины, а последняя ночь показала в очередной раз, что последствия этой противоправной захватнической войны не знают границ", – заявил генсек НАТО.

"Война России должна прекратиться, как и пренебрежение Россией безопасностью гражданских. Что касается нас, мы продолжим усиливать сдерживание и оборону дома и продолжим поддерживать Украину, которая защищается от российской агрессии", – добавил Рютте.

Напомним, в ночь на 29 мая, во время российской атаки по югу Украины, дрон врезался в 10-этажный дом в румынском городе Галац, расположенном рядом с Измаильским районом Одесской области. Из-за попадания возник пожар, пострадали два человека. Дрон идентифицировали как российский аппарат типа "Шахед" / "Герань-2".

Это первый случай, когда попадание российских дронов на территорию Румынии – которых за время полномасштабной войны было десятки – привело к таким серьезным последствиям.

Румынские военные объяснили, что не успели сбить беспилотник из-за нехватки времени на реагирование и ряда ограничений в условиях мирного времени.

В МИД Румынии назвали инцидент "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России и вызвали российского посла; президент созвал Совет нацбезопасности.

Румыния видит основания активировать "консультационную" 4-ю статью Североатлантического договора и просит союзников передислоцировать дополнительные средства для борьбы с дронами.