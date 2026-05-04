Навроцкий и Трамп обсудили вопрос об американском контингенте в Европе

Президент Польши Кароль Навроцкий провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом сообщили в канцелярии Навроцкого в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Как отметили в офисе президента Польши, разговор между Навроцким и Трампом состоялся вечером 3 мая.

Навроцкий поблагодарил Трампа за его усилия и вклад в освобождение журналиста Анджея Почобута, приговоренного режимом самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко к восьми годам колонии усиленного режима.

Также президенты обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности. Ключевой темой разговора стало присутствие американских войск в Европе.

"Оба лидера еще раз подтвердили прочность и важность польско-американского союза", – добавили в офисе польского президента.

Накануне вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна ведет переговоры с США о сохранении и расширении американского контингента в Польше.

Как сообщалось, после решения администрации США о сокращении контингента в Германии главы комитетов по вооруженным силам Сената и Палаты представителей республиканцы Роджер Викер и Майк Роджерс призвали переместить выведенных военных на восточный фланг НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя решение Вашингтона, заявил, что европейцы должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

А Трамп позже заявил, что планирует "гораздо большее" сокращение войск в Германии, чем 5 тысяч.