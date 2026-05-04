Мелоні прокоментувала можливість виведення з Італії військ США

Італійська прем’єрка Джорджа Мелоні заявила в понеділок, що не підтримає будь-яке рішення президента США Дональда Трампа щодо виведення американських військ з Італії.

Заяву очільниці італійського уряду наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Коментар Мелоні стосувався заяви Трампа, який у відповідь на питання про можливе виведення американських військ з Італії сказав: "Можливо".

"Це рішення не залежить від мене, і я особисто з ним не згодна", – зазначила італійська прем’єрка журналістам у Єревані в кулуарах саміту Європейської політичної спільноти.

Мелоні додала, що, ймовірно, зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо, який має прибути до Риму наприкінці цього тижня.

Нагадаємо, у п’ятницю представники Пентагону заявили, що виводять 5 тисяч військовослужбовців із Німеччини та передислокують їх до США та на інші позиції за кордоном.

Президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що планує "набагато більше" скорочення військ у Німеччині, ніж 5 тисяч.