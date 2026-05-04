Мелони прокомментировала возможность вывода войск США из Италии

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила в понедельник, что не поддержит любое решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Италии.

Заявление главы итальянского правительства приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Комментарий Мелони касался заявления Трампа, который в ответ на вопрос о возможном выводе американских войск из Италии сказал: "Возможно".

"Это решение не зависит от меня, и я лично с ним не согласна", – отметила итальянский премьер журналистам в Ереване в кулуарах саммита Европейского политического сообщества.

Мелони добавила, что, вероятно, встретится с госсекретарем США Марко Рубио, который должен прибыть в Рим в конце этой недели.

Напомним, в пятницу представители Пентагона заявили, чтовыводят 5 тысяч военнослужащих из Германии и передислоцируют их в США и на другие позиции за рубежом.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, чтопланирует "гораздо большее" сокращение войск в Германии, чем 5 тысяч.