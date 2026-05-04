В Госдепе подтвердили визиты Рубио в Италию и Ватикан

Государственный департамент США подтвердил визиты госсекретаря Марко Рубио в Рим и Ватикан 6–8 мая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что цель визитов – укрепление отношений с Италией и Ватиканом.

В Ватикане у Рубио запланирована встреча с руководством Святого Престола для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке и взаимных интересов в Западном полушарии.

А в Риме госсекретарь встретится с итальянскими коллегами для переговоров по вопросам совместных интересов в области безопасности и стратегического согласования.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в понедельник заявила о возможной встрече с госсекретарем США.

Визит американского высокопоставленного чиновника пройдет на фоне существенного обострения отношений между Вашингтоном и Римом.

В последнее время между главой итальянского правительства Джорджией Мелони и президентом США возник спор из-за резкой критики Трампом неоднократных призывов Папы Льва XIV к миру на Ближнем Востоке. Мелони назвала высказывания американского лидера неприемлемыми.

Трамп впоследствии обвинил ее в отсутствии мужества и заявил, что отношения между ними уже не такие, как раньше.

На этом фоне американский президент допустил возможность сокращения численности американских войск в стране, заявив, что "Италия ничем не помогла" в войне против Ирана.

