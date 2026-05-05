Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал свою первую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 4 мая в Ереване, и отношения с ним.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает грузинский портал SOVA.

Кобахидзе отметил, что, несмотря на существующие сложности, между двумя странами сохраняется "очень долгая история дружбы", и грузинская сторона готова сделать все для нормализации отношений как между государствами, так и между правительствами.

"Мы готовы сделать все, чтобы эти отношения максимально восстановились, и чтобы это отразилось в отношениях между правительствами. С нашей стороны могут быть предприняты все разумные шаги", – заявил он.

Кобахидзе также отметил, что, несмотря на непростые отношения, никогда не упоминал президента Украины Владимира Зеленского в негативном контексте.

"На это есть простая причина: он – президент страны, которая сегодня находится в состоянии войны, и эта страна – наш друг. Поэтому в отношении Зеленского я всегда тщательно подбирал слова", – отметил политик.

Кобахидзе не согласился раскрыть детали своей встречи с Зеленским, но повторил, что беседа двух лидеров носила "дружественный и ориентированный на будущее характер".

"Проблемы, конечно, остаются. Никуда не делись ни Адеишвили, ни Лорткипанидзе, ни те заявления, которые звучали, ни решение об отзыве посла и тому подобное. Вчера мы в основном сосредоточились на дружеском разговоре. Настроение было именно таким, что очень важно. В детали, в частности, относительно проблем, мы не углублялись. Проблемы были и никуда не исчезли, но мы должны быть ориентированы на будущее", – подытожил Кобахидзе.

Отношения между официальным Киевом и Тбилиси в последние годы были крайне сложными – среди прочего, из-за позиции правящей "Грузинской мечты" по российско-украинской войне и постоянных обвинений о якобы планах "сделать Грузию вторым фронтом".

Первая встреча между Зеленским и Кобахидзе состоялась на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване 4 мая.

Кобахидзе и ряд других лиц из правящей партии Грузии в 2024 году оказались под 10-летними санкциями Украины.