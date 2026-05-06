Трамп угрожает Ирану более интенсивными бомбардировками

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран согласится выполнить ранее согласованные договоренности, то операция "Эпическая ярость" будет прекращена, в противном случае страну ждут более интенсивные бомбардировки.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

В своем посте президент США не упоминает непосредственно сообщение о том, что США и Иран близки к заключению соглашения о прекращении войны.

Однако он дает понять, что конфликт закончится – и Ормузский пролив снова откроется – "при условии, что Иран согласится выполнить то, о чем было договорено, что, возможно, является достаточно смелым предположением".

"Если они не согласятся, начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут гораздо более масштабными и интенсивными, чем раньше", – подчеркнул он.

По данным СМИ, Белый дом считает, что приближается к согласованию с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании, который должен положить конец конфликту и определить рамки для более детальных переговоров по ядерным вопросам.

Стоит заметить, что 4 мая американский президент Дональд Трамп объявил об операции "Проект Свобода" с целью сопровождения судов через Ормузский пролив.

А на следующий день Трамп объявил о временном приостановлении операции по просьбе Пакистана и других государств.

5 мая госсекретарь Марко Рубио заявил, что американские войска завершили активную наступательную фазу войны против Ирана и переходят к новой – по разблокированию Ормузского пролива.