Молдова выставит РФ счет за повреждение ключевой ЛЭП

Молдова получила счет от "Укрэнерго" примерно на 500 тысяч леев (20 тысяч евро) за ремонт линии электропередачи "Исакча – Вулканешты", и его отправят РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии NewsMaker заявил министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету.

Эти средства пойдут на покрытие расходов, связанных с восстановительными работами на участке линии электропередачи "Исакча – Вулканешты", которая была повреждена в результате атак беспилотников 23 марта.

"Мы получили счет от коллег из "Укрэнерго". Расходы составляют – точную цифру я сейчас назвать не могу – около 20 тысяч евро, что эквивалентно примерно 500 тысячам леев", – рассказал министр.

По его словам, молдовские власти направят счет Российской Федерации через Министерство иностранных дел: "Они атаковали линию, они повредили нашу инфраструктуру".

К тому времени, как отметил Жунгиету, государственное предприятие Moldelectrica выделит необходимую сумму из своего бюджета.

"А в дальнейшем мы посмотрим, каким образом эта сумма будет возмещена", – добавил он.

Напомним, 25 марта Молдова ввела чрезвычайное положение в энергетике сроком на 60 дней.

Это решение приняли после того, как атаки России на украинскую энергосистему привели к повреждению линии электропередачи "Исакча – Вулканешты".

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну заявил, что его страна фиксирует ущерб инфраструктуре страны, нанесенный российскими атаками, и намерен подготовить требования по компенсации.

24 апреля Молдова отменила чрезвычайное положение в энергетике.