Король Испании предоставил свой самолет Папе Римскому из-за неисправности борта

Король Испании Фелипе VI предоставил Папе Римскому Леону XIV свой самолет после того, как из-за технических проблем самолет, на котором путешествовал понтифик, остался на острове Тенерифе.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Испанское правительство сообщило, что самолет ВВС, которым пользуется король, доставит Папу и нескольких членов его делегации в Рим. Остальные члены делегации и журналисты будут лететь другим самолетом, который прибудет из Мадрида.

Как отмечается, Папа Римский уже сел на борт самолета авиакомпании Iberia, но затем король сопроводил его с самолета обратно в терминал.

В сообщениях, сделанных после того, как понтифик сошел с борта, капитан сказал, что двигатель, вероятно, не запустился из-за ветра. Позже он добавил, что проблему невозможно решить немедленно и что пассажирам придется покинуть самолет.

Авиакомпания Iberia, в свою очередь, сообщила, что у самолета возникли технические проблемы, характер которых не уточняется.

Ранее писали, что Папа Римский Лев XIV во время перелета из Мадрида в Барселону получил приглашение пилотов лететь в кабине вместе с ними – и принял его.

В Мадриде на мессу Папы Римского собрались 1,2 миллиона человек.

В выступлении перед парламентом Испании понтифик заявил, что эскалация конфликтов, углубление поляризации и повсеместное пренебрежение правами человека подтолкнули мир к глубокому кризису.