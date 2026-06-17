Рютте запевнив, що НАТО бачить, як Китай допомагає Росії: "Ми не наївні"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував інформацію про те, що Китай допомагає Росії із підготовкою військових для участі у війні проти України.

Про це він сказав під час пресконференції у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО, пише кореспондентка "Європейської правди".

Раніше стало відомо, що в Європейського Союзу є підтвердження інформація щодо того, що Китай готує російських військових для участі у російській війні.

У Рютте попросили прокоментувати цю інформацію, на що він наголосив, що НАТО знає: Росія не самотня та отримує життєво важливу підтримку від Китаю та Ірану, а також, що між цими країнами існують взаємні домовленості, які "не завжди юридично закріплені на папері".

"Щодо Китаю, то нам відомо про допомогу в обході санкцій, постачання товарів подвійного призначення тощо. Ми не наївні. Ми ретельно стежимо за всім", – запевнив Рютте.

Як повідомляла "Європейська правда", канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив за посилення торговельних заходів ЄС проти Китаю.

Так само єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович днями заявив, що хоче, аби ЄС взяв приклад з США у торговельних переговорах з Китаєм.

В той самий час, президент Франції Емманюель Макрон скликав відеоконференцію за участю країн G7 та Китаю, присвячену питанням подолання глобальних економічних дисбалансів.

Нагадаємо, Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь.