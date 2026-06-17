Рютте заверил, что НАТО следит за помощью, которую Китай оказывает РФ: "Мы не наивны"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал информацию о том, что Китай помогает России с подготовкой военных к участию в войне против Украины.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран НАТО, пишет корреспондент "Европейской правды".

Ранее стало известно, что у Европейского Союза есть подтвержденная информация о том, что Китай готовит российских военных к участию в российской войне.

Рютте попросили прокомментировать эту информацию, на что он подчеркнул, что НАТО знает: Россия не одинока и получает жизненно важную поддержку от Китая и Ирана, а также что между этими странами существуют взаимные договоренности, которые "не всегда юридически закреплены на бумаге".

"Что касается Китая, то нам известно о помощи в обходе санкций, поставках товаров двойного назначения и т. п. Мы не наивны. Мы тщательно следим за всем", – заверил Рютте.

Как сообщала "Европейская правда", канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за ужесточение торговых мер ЕС против Китая.

Также еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович на днях заявил, что хочет, чтобы ЕС взял пример с США в торговых переговорах с Китаем.

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон созвал видеоконференцию с участием стран G7 и Китая, посвященную вопросам преодоления глобальных экономических дисбалансов.

Напомним, Китай раскритиковал планы Европейского Союза по защите ключевых отраслей от китайской конкуренции, предупредив, что в случае принятия этих мер примет ответные шаги.