Мелоні запропонує кандидатуру перемовника від ЄС щодо російсько-української війни

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні на найближчому саміті ЄС планує запропонувати кандидатуру перемовника від ЄС стосовно російсько-української війни.

Як повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда", про це вона заявила у коментарях ЗМІ щодо підсумків саміту G7.

Мелоні зазначила, що під час зустрічі Групи семи лідери "досягли згоди" з президентом США Дональдом Трампом у питаннях довкола України, відзначивши, що це "не можна завжди сприймати як даність".

Також італійська прем’єрка заявила, що на саміті ЄС у Брюсселі цього тижня запропонує кандидатуру на роль перемовника від Євросоюзу у переговорному процесі довкола російсько-української війни.

Вона зазначила, що це має бути представник "країни середніх розмірів", а не однієї з найбільших держав у ЄС.

Саміт запланований на 18-19 червня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Євросоюзі розглядають кандидатури ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, колишнього прем’єра Італії Маріо Драгі і президента Фінляндії Александра Стубба як потенційних перемовників від ЄС. Втім, останній нещодавно сказав, що не бачить себе у такій ролі і це краще було б доручити комусь із лідерів ключових держав Європи.

У Кремлі дали зрозуміти, що підтримали б кандидатуру ексканцлера Німеччини Герхарда Шрьодера.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила, що під час дискусії щодо кандидатури перемовника ЄС не повинен потрапити у пастку Росії, яка просуватиме найзручнішого для себе кандидата.

Як відомо, також у питанні перемовин та підготовки європейської складової гарантій безпеки триває координація між так званою "євротрійкою" – Британією, Францією та Німеччиною – і президентом України.