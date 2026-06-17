Мелони предложит кандидатуру переговорщика от ЕС по российско-украинской войне

Премьер Италии Джорджа Мелони на ближайшем саммите ЕС планирует предложить кандидатуру переговорщика от ЕС относительно российско-украинской войны.

Как сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда", об этом она заявила в комментариях СМИ по итогам саммита G7.

Мелони отметила, что во время встречи Группы семи лидеры "достигли согласия" с президентом США Дональдом Трампом в вопросах Украины, отметив, что это "нельзя всегда воспринимать как данность".

Также итальянский премьер заявила, что на саммите ЕС в Брюсселе на этой неделе предложит кандидатуру на роль переговорщика от Евросоюза в переговорном процессе вокруг российско-украинской войны.

Она отметила, что это должен быть представитель "страны средних размеров", а не одного из крупнейших государств в ЕС.

Саммит запланирован на 18-19 июня.

Ранее СМИ сообщали, что в Евросоюзе рассматривают кандидатуры экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего премьера Италии Марио Драги и президента Финляндии Александра Стубба как потенциальных переговорщиков от ЕС. Впрочем, последний недавно сказал, что не видит себя в такой роли и это лучше было бы поручить кому-то из лидеров ключевых государств Европы.

В Кремле дали понять, что поддержали бы кандидатуру экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас отметила, что во время дискуссии о кандидатуре переговорщика ЕС не должен попасть в ловушку России, которая будет продвигать удобного для себя кандидата.

Как известно, также в вопросе переговоров и подготовки европейской составляющей гарантий безопасности продолжается координация между так называемой "евротройкой" – Британией, Францией и Германией – и президентом Украины.