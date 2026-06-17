Зеленський поговорив з президентом Фінляндії про підсумки саміту G7

Президент України Володимир Зеленський поговорив з президентом Фінляндії Александром Стуббом про підсумки саміту G7, що завершився у Франції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своїх соцмережах.

Зеленський повідомив, що його розмова зі Стуббом відбулася під час авіаперельоту з Женеви до Брюсселя, де відбудеться саміт ЄС.

"Обговорили підсумки саміту G7 у Франції, ключові домовленості. Якщо будуть реалізовані всі речі, про які ми говорили на цьому саміті та зустрічах у рамках G7, будуть однозначно позитивні результати і для наших країн, і для Європи, і глобально", – написав він.

"Звісно, що ключове для нас – закінчити війну Росії проти України достойним миром і стабілізувати міжнародні відносини. Це можна зробити тільки всім разом – Америка, Україна та вся Європа, наші ключові партнери у G7 та у світі. Європа у перемовинах має бути представлена сильно. Найближчими днями спробуємо почати реалізацію деяких нових ідей", – додав він.

On my way to Brussels, I spoke with @alexstubb. We discussed the outcomes of the G7 Summit in France and the key agreements reached. If everything we discussed at this Summit and in the G7 meetings is implemented, it will clearly bring positive results for our countries, for… pic.twitter.com/iZ2BlBOWpX – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 17, 2026

Фінський президент зі свого боку поки не повідомив про розмову.

Александр Стубб, як відомо – один з європейських лідерів, які найбільш активно залучені у дипломатичні взаємодії щодо завершення російсько-української війни.

Стубба називали серед потенційних кандидатів на перемовника ЄС у переговорному процесі щодо завершення війни, проте нещодавно він сказав, що не бачить себе у такій ролі.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні розкрила, що збирається на саміті ЄС озвучити свою пропозицію щодо кандидата на роль перемовника від Європи.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після саміту G7 розповів про "дуже хороші розмови" з Путіним і Зеленським та заявив, що, мовляв, обоє хотіли б завершити війну, але "не знають, як".

Водночас президент Франції Емманюель Макрон заявив, що всі лідери "Групи семи" погодилися з тим, що Росія не виявляє серйозної готовності до миру, а прем’єр Канади Марк Карні сказав, що позиція США щодо України стає "більш реалістичною".