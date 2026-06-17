Зеленский поговорил с президентом Финляндии об итогах саммита G7

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Финляндии Александром Стуббом об итогах саммита G7, который завершился во Франции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своих соцсетях.

Зеленский сообщил, что его разговор со Стуббом состоялся во время авиаперелета из Женевы в Брюссель, где пройдет саммит ЕС.

"Обсудили итоги саммита G7 во Франции, ключевые договоренности. Если будут реализованы все вещи, о которых мы говорили на этом саммите и встречах в рамках G7, будут однозначно положительные результаты и для наших стран, и для Европы, и глобально", – написал он.

"Конечно, ключевое для нас – закончить войну России против Украины достойным миром и стабилизировать международные отношения. Это можно сделать только всем вместе – Америка, Украина и вся Европа, наши ключевые партнеры в G7 и в мире. Европа в переговорах должна быть представлена сильно. В ближайшие дни попробуем начать реализацию некоторых новых идей", – добавил он.

On my way to Brussels, I spoke with @alexstubb. We discussed the outcomes of the G7 Summit in France and the key agreements reached. If everything we discussed at this Summit and in the G7 meetings is implemented, it will clearly bring positive results for our countries, for… pic.twitter.com/iZ2BlBOWpX – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 17, 2026

Финский президент со своей стороны пока не сообщил о разговоре.

Александр Стубб, как известно – один из европейских лидеров, которые наиболее активно вовлечены в дипломатические взаимодействия по завершению российско-украинской войны.

Стубба называли среди потенциальных кандидатов на переговорщика ЕС в переговорном процессе по завершению войны, однако недавно он сказал, что не видит себя в такой роли.

Премьер Италии Джорджа Мелони раскрыла, что собирается на саммите ЕС озвучить свое предложение относительно кандидата на роль переговорщика от Европы.

Напомним, президент США Дональд Трамп после саммита G7 рассказал об "очень хороших разговорах" с Путиным и Зеленским и заявил, что, мол, оба хотели бы завершить войну, но "не знают, как".

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что все лидеры "Группы семи" согласились с тем, что Россия не проявляет серьезной готовности к миру, а премьер Канады Марк Карни сказал, что позиция США в отношении Украины становится "более реалистичной".